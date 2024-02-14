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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"سي إن إن": عائلات الرهائن تندد بقرار نتنياهو الابتعاد عن محادثات القاهرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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وصفت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالابتعاد، في الوقت الحالي، عن المحادثات غير المباشرة مع حماس في القاهرة، بأنه "حكم بالإعدام،" بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت عائلات الرهائن، في بيان لها، إنها تلقت بدهشة قرار نتنياهو بإحباط مفاوضات القاهرة، وأضافت: "اتضح أن بعض أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على التضحية بأرواح الرهائن دون الاعتراف بذلك."

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن على حماس تغيير موقفها التفاوضي قبل استئناف المحادثات في القاهرة.

وتابعت عائلات الرهائن أن :"هذا قرار فاضح يعني الحكم بالإعدام والتضحية بـ 134 رهينة يقبعون في أنفاق حماس،" علي حد وصفها.

وأشارت إلي أن قرار نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء بالتخلي عن الرهائن وتركهم للموت في معاناة ولامبالاة، يعني أن ذلك قد يحدث لملايين الإسرائيليين وأطفالهم في المستقبل، علي حد تعبيرها.

وطالبت عائلات الرهائن بمقابلة الحكومة الإسرائيلية وهددت بالإعتصام عند مدخل كيريا، مقر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تل أبيب.

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