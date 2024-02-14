ريم مصطفى جارية "أهل الكهف" فى عيد الفطر

تنتظر الفنانة ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد " اهل الكهف " وذلك بعد ان انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى العمل و دخول الفيلم مراحل المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة وبدأ القائمين على الفيلم طرح الدعايه لابطال العمل وتجسد ريم مصطفى خلال الاحداث دور جاريه تتمتع بالعديد من الاسرار و المفاجات التى تغير الاحداث فى العمل .

فيلم " اهل الكهف " يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم بجانب ريم مصطفى منهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي والعمل مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم و كتبه أيمن بهجت قمر و إخراج عمرو عرفة و من المقرر عرضه فى موسن عيد الفطر المقبل.



يشار إلى أن الفنانة ميرنا جميل كانت تعاقدت على المشاركة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة بدلًا من الفنان ريم مصطفى التي اعتذرت العمل و يشارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم سيد رجب و احمد رزق و اخراج احمد نادر جلال و من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل .



يذكر أن شاركت ريم فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل " سره باتع " إخراج خالد يوسف.