أحمد عيد قيادى بارز فى "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز

يواصل الفنان احمد عيد تصوير مشاهده فى مسلسل " الحشاشين " مع كريم عبد العزيز و ذلك بمدينة الانتاج الاعلامى وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول جماعة الحشاشين بقيادة حسن الصباح والتى اشتهرت بالاغتيالات فى القرن الحادى عشر الميلادي و يشارك الفنان احمد عيد فى احداث العمل بدور زايد بن سيحون إحدى قيادات جماعة الحشاشين المتطرفة والتى أسسها حسن الصباح

مسلسل " الحشاشين " يشارك فى بطولة مجموعة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين و تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى و من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وينتظر الفنان احمد عيد عرض فيلم "اهل الكهف" الذى انتهى من تصوير دوره فيه ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم بجانب ريم مصطفى منهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، هاجر أحمد، أحمد وفيق والعمل مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم و كتبه أيمن بهجت قمر و إخراج عمرو عرفة و من المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل



و شارك عيد فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل " عملة نادرة " و شارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم نيللى كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، جومانا مراد، مريم الخشت، ندى موسى، جومانا مراد، محمد فهيم و تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل