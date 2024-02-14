بيراميدز وزد "حبايب" في الجولة الـ12 للدوري "صور"

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة زد وضيفه بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة فرط فريق زد في صدارة جدول ترتيب الدوري لصالح فريق إنبي، ورفع رصيد إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الفريق البترولي بينما حافظ بيراميدز على المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الرسمي للمباراة الأولى له مع الفريق بعدما تولى المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل زد الذي أعلن عنه مجدي عبدالعاطي المدير الفني كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد رضا - عبدالله بكري - أحمد عبدالعزيز- أحمد عاطف

خط الوسط: مصطفى عبدالقادر - محمد اشرف - مصطفى سعد - بيتر زيلو موتوموسي

خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو