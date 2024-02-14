محمد عمر يكشف كواليس الموسيقى التصويرية لفيلم "وقت إضافي"

يقدم المؤلف الموسيقي محمد عمر الموسيقى التصويرية لفيلم “وقت إضافي” الذي الذي يطرح بالسينمات بدءا من اليوم الأربعاء بالتزامن مع عيد الحب.

فيلم "وقت إضافي" بطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

ويقول المؤلف الموسيقي محمد عمر عن كواليس صناعة الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "وقت إضافي" في بيان صحفي:"قمت بعمل الموسيقى التصويرية بشكل مختلف بدمج العديد من الأشكال الموسيقية و التقنيات المختلفة، حيث تقوم الموسيقى طوال العمل بأدوار مختلفة، في بعض الأحيان كان للموسيقى الدور التقليدي في تصوير المشهد تارة و في توجيه المشاهد بشكل غير مباشر إلى بعض الأحداث و اللعب على تأثر العقل الباطن للمشاهد بالموسيقى تارة أخرى و في بعض الأحيان تتأثر الموسيقى بالتاريخ الخاص بالأبطال".

ويتابع محمد عمر:" ولأن أحداث الفيلم تدور في أماكن مختلفة ووسط تصاعد الأحداث والكوميديا كان يجب أن تعكس الموسيقى هذا الجانب فقمت باستخدام الآلات الموسيقية على هذا النهج، بشكل غير اعتيادي، وفي استخداماتها الطبيعية أيضا، و حاولت أن تكون موسيقى الفيلم غنية من حيث الجودة و المحتوى، فقمت بتأليف شكل عام لها باستخدام أشكال موسيقية غربية منها الجاز والروك والبلوز ودمجهم بالموسيقى الشرقية بشكل سلس".

واختتم مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم "وقت إضافي" حديثه وقال:" تم تسجيل الموسيقى بين مصر و هولندا و بلغاريا بالتعاون مع عازفون بمختلف الخلفيات الموسيقية وهم: فرقة وتريات دكتور هشام نبوي، وقدم الصولوهات للموسيقى أحمد القمري على آلة القانون، أوسو لطفي جيتارات، محمد عاطف كولة وناي، إلى جانب العازفين الأجانب "Valeria Conte" على آلالات كمان، ترامبت، أكورديون، وكلارينت، "Adam Conte" على الآلات توبا باص، وترومبون، "Frank van Essen" وتريات".

تدور أحداث فيلم "وقت إضافي" في إطار كوميدي تشويقي مدمج مع الإثارة و الأكشن ، حول ثلاثة رجال نصابين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيشاء القدر باجتماعهم بإحدى المنتجعات العلاجية الخاصة بالأغنياء كبار السن و قرروا تنفيذ مهمة صعبة و تتطور الأحداث بشكل ممتع و كوميدي.

فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، قصة عصام محسن، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير، موسيقى تصويرية محمد عمر، إنتاج أسامة يوسف وأمجد بدر.



يذكر أن محمد عمر شارك في تأليف الموسيقى التصويرية للموسم الثالث ⁠لمسلسل "Ginny & Georgia"، كما شارك كمساعد موسيقي مع الموسيقار عادل حقي في عمل الموسيقى التصويرية لكل من : "مسرحية ٣ أيام في الساحل"، مسلسل "ولد الغلابة" ، مسلسل "اللعبة"، مسلسل "خيانة عهد"، مسلسل "البرنس"، مسلسل "عمر و دياب".