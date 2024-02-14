كارمن سليمان تخرج من عباءة الرومانسية في "كنا في مكان"

طرحت النجمة كارمن سليمان منذ قليل فيديو كليب جديد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي بعنوان "كنا في مكان" وقررت من خلاله الخروج من عبائة الرومانسية التى اتسمت بها في موسم عيد الحب.

استخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين،الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني

لينك الأغنية:

https://youtu.be/7Rb4Czoc7Ak?si=qbi6jvWRZdhMWome