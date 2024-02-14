"جنبك ومعاك".. جنات تدعم مرضى الزهايمر في أحدث كليباتها

طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان "جنبك ومعاك" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتدعم جنات مرضى الزهايمر خلال الفيديو كليب الخاص بأغنية "جنبك ومعاك" الذي أخرجه فادي حداد.

أغنية "جنبك ومعاك" من كلمات خالد البشبيشي، ألحان أحمد زعيم، توزيع يوسف حسين.

وتقول كلمات الأغنية: "نفسي أخدك دنيا تانية وبعيد عن اي حد وانسى العالم دا كله واقول انا حبيت بجد وانت فحضنى النهارده احساسي معاك اشد جنبك ومعاك وبيك قلبي وعنيه اطمنو قبلك شفت السنين ضلمة ومعاك اتلونو الصعب لو انت جنبي عنيك بنظرة تهونو حسيت وياك زمان بأمان مكنتش بعرفه ولقيت في عنيك حنان وغرام مقدرش اوصفه اول ما بشوف عنيك قلبي وعنيه يضعفوا..".



https://youtu.be/MbTXla04xU8?si=kh_7vNQYdYbswLDY