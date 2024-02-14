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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية مع كوبا بعد 65 عامًا من الانقطاع

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أنهت كوريا الجنوبية وكوبا اليوم الأربعاء 65 عامًا من الانقطاع الدبلوماسي بعد تبادل رسائل رسمية في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء.

تم تبادل الرسائل الدبلوماسية بين بعثتي البلدين لدى الأمم المتحدة، ليصبح هذا الحدث علامة فارقة في العلاقات بين الدولتين.
اعترفت كوبا بجمهورية كوريا، الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية، في عام 1949. ومع ذلك، انقطعت التبادلات بين البلدين بعد الثورة الاشتراكية الكوبية عام 1959.
في السنوات الأخيرة، اتخذت كوريا الجنوبية وكوبا خطوات لإعادة التواصل، بما في ذلك تبادل الزيارات الدبلوماسية وفتح مكاتب تمثيلية تجارية.

من المتوقع أن يؤدي إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة.

كوريا الجنوبية كوبا علاقات دبلوماسية