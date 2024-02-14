شراء الغاز.. مسئول بالرئاسة التركية يستعرض الملفات المطروحة للنقاش بقمة السيسي وأردوغان

عبر الدكتور مسعود جاشن ، عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية، عن أمنيته باستكمال خارطة الطريق بين الجانبين المصري والتركي، قائلا “عندما ننظر إلى التاريخ نجد أن الشعبين التركي والمصري لطالما كانوا إخوة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي بعد سنوات”.

وأضاف " جاشن "، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناقشات الحيوية خلال القمة المصرية التركية تتضمن ملف دعم غزة ضد إسرائيل، خاصة أن الزيارة تأتي في هذه الفترة التي تشهد فيها الشرق الأوسط توترات وحروب مما يهدد من الاستقرار والأمن، كما تبحث القمة تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة.

وأشار إلى أن القمة ستبحث الأمور المستقبلية بخصوص التعاون في الموارد، والذي سيكون أكبر بين مصر وتركيا، وستستمر في هذا الصدد من أجل مزيد من التعاون، وربما تركيا تبدأ بشراء الغاز الطبيعي من مصر.

ولفت أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي سيتفقان حيال هذه الأمور، وسيتم النقاش حول المساعدات الخاصة والأسلحة التي ترسل إلى مصر مثل طائرات إف 16 وغيرها، وهذه ستكون شراكة جديدة في الجانب العسكري.