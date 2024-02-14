المنتخبات تختتم استعداداتها قبل انطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفني

اختتمت اليوم الأربعاء المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدي سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

أنهت المنتخبات تدريبات في الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة استعدادا لانطلاق البطولة غدا الخميس .

ويشهد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مساء اليوم الأربعاء البروفة النهائية لحفل الافتتاح والذي سيقام غدا الخميس والذي من المنتظر ان يشهد العديد من المفاجآت منها مشاركة 300 ناشيء مقسمين إلى 150 لاعبا و 150 لاعبة من 37 هيئة ومؤسسة رياضية علي مستوي الجمهورية

ويتضمن حفل الافتتاح عرضا موسيقيا للفنان هشام خرما والاوركسترا الخاص به، والذي قام بتأليف موسيقى خاصة بالعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب امين أن العمل متواصل علي مدار اليوم من اللجنة العليا للبطولة حتي تخرج بالاسم الذي يليق بمصر

وأثنى أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام يرافقه وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية.

واكتمل أمس الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة حيث تشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من



فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.