القيادة المركزية الأمريكية: نواصل حماية حرية الملاحة في المياه الدولية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة في المياه الدولية، وضمان أمان الملاحة البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

جاء ذلك في ملخص القيادة المركزية الأمريكية لأنشطتها أمس في البحر الأحمر، والذي أصدرته اليوم.

أكدت القيادة المركزية في ملخص لأنشطتها في البحر الأحمر أن قواتها نفذت بنجاح ضربة دفاعية ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن يوم 13 فبراير.

وأوضحت القيادة أن الصاروخ كان جاهزا لإطلاقه ضد السفن في البحر الأحمر، وأن الضربة الدفاعية كانت ضرورية لحماية السفن الأمريكية والسفن التجارية من خطر الهجوم.

أضافت القيادة المركزية أن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في خليج عدن في نفس اليوم.

وأشارت إلى أن سفن البحرية الأمريكية تتبعت الصاروخ لكنها لم تتخذ أي إجراء لأنه لم يكن من المتوقع أن يصيب أي سفن.

أكدت القيادة المركزية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن في المنطقة نتيجة إطلاق الصاروخين.

تؤكد هذه العمليات التزام الولايات المتحدة بحماية حرية الملاحة في المياه الدولية، وضمان أمان الملاحة البحرية الأمريكية والسفن التجارية من التهديدات الحوثية.