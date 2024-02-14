التعليم المزدوج يكرم مدير تعليمية العاشر من رمضان

كرم المهندس غريب إبراهيم، المدير التنفيذي للتعليم المزدوج، اليوم الأربعاء، حمدي سلامة خير الله، مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، لجهودة المبذولة في انجاح العملية التعليمية في المدينة.

أكد حمدي سلامة خير الله، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بقيادة المهندس علي عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تبذل قصاري جهادها لتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار “خير الله” إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، التي حرصت الوزارة، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

تكريم مدير تعليمية العاشر من رمضان