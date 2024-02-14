لحبس زوجته.. عامل يُقدم على حيلة غريبة في عيد الحب بالمعادي

أقدم عامل على حيلة غريبة لحبس زوجته فى عيد الحب، حيث أدعا قيامها بأحداث أصابة له فى الخصية لقيامها برفع دعوى طلاق ضده بمنطقة المعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من عامل يتهم زوجته لقيامها بالتعدي عليه بالأشتراك مع عدد من أفراد أسرتها حيث حضروا لمنزله وتعدوا عليه مما تسبب فى اصابته فى خصيته والتسبب فى أصابته بجرح متهتك بكيس "الصفن الأيسر".

وبسؤال الزوجة أنكرت ارتكابها الواقعة، وقالت إن زوجها دائم تعاطي المواد المخدرة وبخاصة "الآيس"، وسبق حجزه بمصحات الإدمان، وفى الأونة الأخيرة أتفقت مع شقيق زوجها لأحضار فريق طبي من مصحة لعلاج الادمان، وقاموا بأصطحابه للمستشفى وأثناء تغيير ملابسه اكتشفوا إصابته المنوه عنها.

وبعمل التحريات تبين أنه قام بإحداث إصابتة بنفسه، وأضافت التحريات انه أرتكب الواقعة، لقيامها برفع دعوى طلاق للضرر وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.