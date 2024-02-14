مجلس أمناء مديرية التعليم بالجيزة يعقد اجتماعه الدورى

عقدت مديرية التربية والتعليم اجتماع مجلس أمناء المديرية اليوم بقاعة الاجتماعات بالمديرية بدأ الاجتماع بترحيب أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بالأعضاء وتهنئتهم ببداية الفصل الدراسى الثانى وشكرهم على جهودهم ودورهم البارز فى خدمة العملية التعليمية مما أسفر عن نجاح تعليم الجيزة خلال الفصل الدراسى الأول بشكل يليق بمحافظة الجيزة وعراقتها كما هنأ المجلس محمد عبد الله رئيس أمناء العمرانية على توليه منصب وكيل أول النقابة العامة للمعلمين بالجمهورية

فى سياق متصل قدم اشرف سلومة وكيل الوزارة كل الشكر والتقدير للمجلس على ما يقدمونه من دعم ومساندة للارتقاء بالعملية التعليمية .

وأشار الى أن جميع قيادات المديرية والعاملين بها بلا استثناء يقدمون كل الجهد والعطاء بلا حدود من أجل رفعة اسم تعليم الجيزة على القمة

وقال أننا جميعا نعمل على قلب رجل واحد ونطبق روح القانون فى التعامل بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يخالف اللوائح والقوانين

وفي إطار السياسة العامة للدولة بشان تفعيل الحوكمة الرقمية بجميع مؤسسات الدولة كان لمديرية التربية والتعليم السبق في تفعيل جميع الخدمات الإلكترونية من نتائج امتحانات ونقل وانتداب بما يوفر الوقت والجهد ويحقق آمال المواطنين في خدمة تعليمية متميزة

وأوضح سلومة أن المديرية تعمل بكل جهد على الحفاظ على أمن وسلامة أبنائها الطلاب من خلال سد العجز داخل الفصول وتم توجيه التعليم الفنى بإسناد الصيانات البسيطة بالمدارس للمدارس الصناعية ليستفيد الطالب ويتحول من مستهلك إلى منتج وتكون بمثابة تدريب عملى له ليخدم وطنه كما وعد بإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل التجريبيات

على هامش الاجتماع هنأ محمد عبد الله المعلمين برفع القيمة التأمينية للمحالين على المعاش من 37 ألفا إلى 42 ألف جنيه وكذلك رفع قيمة قرض الزواج من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه

وفى ختام الاجتماع قدم المجلس الشكر والتقدير لماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية على مسيرة العطاء والتى شرفت على الانتهاء