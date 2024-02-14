الأورومتوسطي يرحب بتوجه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل لمنع وقوع مذبحة غير مسبوقة

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتوجه دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مذبحة غير مسبوقة في رفح في جنوبي قطاع غزة.

وأكد المرصد في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، علي أهمية هذا الطلب الذي جاء في معرض متابعة جنوب أفريقيا واستجابتها للتطورات الخطيرة التي يشهدها القطاع، ولا سيما محافظة رفح آخر ملاذ للنازحين.

وقال المرصد، إن طلب جنوب أفريقيا من شأنه أن يبرز قيام "إسرائيل" بانتهاك كافة التدابير الاحترازية التي سبق وأن حكمت فيها محكمة العدل الدولية وألزمت تل أبيب من خلالها بمنع وعدم ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.