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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

“صعب أعيش بدون نصفي الآخر".. ناهد السباعي توجه رسالة لوالدتها بعيد الحب

ناهد السباعي برفقة
ناهد السباعي برفقة والدتها
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وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة مؤثرة إلى والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بالتزامن مع عيد الحب.

وكتبت: "اعتدنا أن نتبادل الهدايا مع بعضنا البعض في عيد الحب، أنتِ حبي الأول والأخير، أنتِ عالمي، ما زلت لا أصدق أنك بعدت عني وأعتقد أنك ستأتين وسننسى كل هذا كما لو أنك لم ترحلي.. كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".

وبجانبه، تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "محارب" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم، حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، وآخرين من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

الفنانه ناهد السباعى الماراثون الرمضاني 2024 المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بالتزامن مع عيد الحب مسلسل محارب