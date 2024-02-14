الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة

تشير أخر صور الأقمار الصناعية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الاربعاء أمطار متوسطة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية.

وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 25 العظمي والصغرى 11 درجة .

وأشارت الارصاد الي انه غدا ذروة حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد حتي الجمعة المقبلة حيث تستم الأمطار.