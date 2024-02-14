تعرف على أفضل 20 وجهة أوروبية للسياحة في 2024

كشفت مجلة "أفضل الوجهات الأوروبية" المتخصصة في السياحة والسفر، عن قائمة أفضل 20 دولة للسفر إليها هذا العام، وتم تصنيف إسبانيا وموناكو ومالطا ضمن أفضل ثلاث دول، بعدما تم جمع البيانات عبر مليون مسافر حول العالم، في أكثر من 500 وجهة.

وبحسب المجلة العالمية ذائعة الصيت في أوروبا والتي تنشر تقييما سنويا ينتظره القطاع السياحي الدولي باهتمام بالغ، فإن أفضل الوجهات الأوروبية لعام 2024، هي إسبانيا وموناكو ومالطا وذلك بين دول الاتحاد الأوروبي في القائمة التي تضم 20 وجهة، ويعد التقرير أيضًا تتويجًا للمعلومات التي تم جمعها من مليون مسافر من 172 دولة، في أكثر من 500 وجهة.

وجاء ترتيب المدن كالتالي: "ماربيا إسبانيا، موناكو فرنسا، مالطا، جنيف سويسرا، باتومي جورجيا، ريجا لاتفيا، ماديرا البرتغال، فلورنسا إيطاليا، لندن المملكة المتحدة، ريكيافيك أيسلندا، ليج كاب فيريت فرنسا، سيينا إيطاليا، جزيرة بونزا إيطاليا، بورتو فيكيو فرنسا، منطقة النبيذ فرنسا، جزر فاروس، سيرميوني إيطاليا، بيران سلوفينيا، نيوكواي المملكة المتحدة، ثاسوس اليونان".