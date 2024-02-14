مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره التركي في الاتحادية

يعقد بعد قليل مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لعرض أهم ما جاء في جلسة المباحثات المصرية التركية.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمطار القاهرة الدولي.