تفاصيل مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة.. صور

عقدت مكتبة مصر العامة بدمنهور، المؤتمر الصحفي لمهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة، والمقام تحت عنوان "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري"، و المقرر إقامته خلال الفترة من 3 مارس إلى 7 مارس 2024، الذى تنظمه المكتبة بالتعاون مع معهد جوته، والمعهد الفرنسي و أوبرا دمنهور و فرع البحيرة للمجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري.

جاء ذلك بحضور إريك لوباه الملحق الثقافي الفرنسي بمصر، هاني حنا - مسئول الكتاب والنشر بالمعهد الفرنسي، نجلاء عباس، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وعضو المجلس القومي للمرأة، الفنان الكاريكاتير عبد الله الصاوي، أحمد الهواشي، مدير مكتبة دمنهور العامة.

تناول المؤتمر الصحفي أهمية المهرجان، الذي سيشارك به العديد من الدول ، وفي مقدمتهم دولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولي ، كما تحدد شخصية المهرجان لتكن الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات، كما تم اختيار رمز للمهرجان بدورته الأولي علي شخصية بنت البلد؛ أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير المصري الراحل محمد عبدالمنعم رخا.

وخلال المؤتمر أكد الفنان عبد الله الصاوي- رئيس المؤسسة المنظمة للمهرجان ، أنه مهرجان نوعي متخصص بالرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة للوقوف علي صورتها ومشاكلها وقضاياها، والدفاع عن حقوقها من خلال الأعمال التي ستقدم خلال أيام المهرجان، مشيراً الي أهمية المهرجان حيث سيتم إقامة جسور ثقافية بين رسومات الكاريكاتير للمصريات و العرب، و الأجانب من دول مختلفة بخلاف تشجيع التفاعل الثقافي ، وتعظيم مردوده علي الابداع في مجال الكاريكاتير.

كما أشار مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور إلى أنه سيقام علي هامش المهرجان ٣ ورش مجانية لتعليم مبادئ الرسم والبورتريه الكاريكاتيري، للبنات لمدة ٥ إيام حيث ستعقد في الفترة من ١٨ الي ٢٢ فبراير الجاري، كما سينظم معرض كاريكاتيري عن المرأة يستمر لمدة أسبوعين ، ويضم ٢٠٠ لوحة ، وإقامة مسابقة بين المشاركين بالورش عن الرائدات المصريات في القرن العشرين، مضيفا أنه سيتم عقد مجموعة من الندوات خلال فترة المهرجان .

ووجه إريك لوباه الملحق الثقافي الفرنسي بمصر ، الشكر لمنظمين المهرجان معبراً عن امتنانه لمشاركة المعهد الفرنسي، كأحد الجهات الداعمة للمهرجان، مؤكدا انها أول زيارة له لمحافظة البحيرة،وأعرب عن سعادته بالترحيب والاستقبال الحافل له.