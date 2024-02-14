مدبولي ووزيري الدفاع والخارجية يشاركون في المباحثات المصرية التركية

انطلقت جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع

ويشارك من الجانب المصري في المباحثات الموسعة كلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزراء المالية والصناعة والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مطار القاهرة الدولي.