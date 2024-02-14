ننشر تشكيلة المقاولون الأساسية استعدادًا للقاء انبي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيلة الذئاب الأساسية للقاء انبي الذي سيقام بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الدوري الممتاز لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وضمت التشكيلية الأساسية كلا من

عامر محمد عامر وأمير عابد وأحمد الشيمي ولؤي وائل وجوكيم اجير وامادو نياص ومحمد سالم عمر سوفيولا وعبدالرحمن جبنه ومحمد مجلي وأحمد عبدالعزيز وجوزيف اوشايا.