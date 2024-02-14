تقرير رسمي: أوروبا شهدت انتعاشة سياحية خلال الربع الأخير من 2023

شهدت حركة السياحة في الاتحاد الأوروبي انتعاشا قويا خلال نهاية عام 2023، حيث وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء، وكانت ألمانيا وفرنسا وهولندا من الوجهات الرئيسية للمسافرين الدوليين، كما انتعش الجنوب حيث أظهرت دول مثل صربيا والبرتغال والجبل الأسود وتركيا ومالطا، نموا في عدد الوافدين.

وكشفت لجنة السفر الأوروبية بالاتحاد الأوروبي (ETC)، خلال تقرير ربع سنوي بعنوان "اتجاهات وآفاق السياحة الأوروبية"، أصدرته اليوم، أنه على الرغم من الضغوط التضخمية، يشير الانتعاش القوي للسياحة الأوروبية في نهاية عام 2023 إلى انتعاش واعد يقترب من مستويات ما قبل الوباء، في حين أن عدد السياح الأجانب الوافدين والليالي لا يزال أقل بقليل من أرقام عام 2019، إلا أن الطلب المرن على السفر لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء القارة ومن المتوقع أن يمتد حتى عام 2024.

وشهدت الحركة خلال الربع الأخير من العام الماضي زيادة تدريجية في عدد الوافدين لمسافات طويلة، إلى أوروبا، وإن كان بوتيرة أبطأ بين مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، وقالت ميجيل سانز رئيس اللجنة: "قدم الطلب المرتفع على السفر الذي شهدناه في عام 2023 دفعة كبيرة للاقتصادات الأوروبية وسيساعد في تحسين الميزانيات العمومية لشركات السياحة، التي تضررت بشدة من قيود السفر، ومع ذلك، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء ستضغط أيضًا على تسريع التحول المستدام لصناعة السفر".

وكما يوضح تقرير اللجنة، فقد أبلغ ثلثا الوجهات إما عن تعافي كامل أو وصول بنسبة 10% من مستويات ما قبل الوباء، حيث تتصدر الوجهات في جنوب أوروبا هذه المهمة، مستفيدة من الطقس المناسب وتكاليف السفر المعقولة.

وجاءت قائمة الوجهات في جنوب أوروبا التي أظهرت نموًا من حيث عدد الوافدين كما يلي: "صربيا، البرتغال، الجبل الأسود، تركيا، مالطا".

وعلى الرغم من التحديات، فإن دول مثل أيسلندا وهولندا تظهر أيضًا انتعاشات ملحوظة، في حين تواجه الوجهات في أوروبا الشرقية المتاخمة لروسيا انتعاشًا أبطأ.

وأشارت لجنة الاتصالات الأوروبية أيضًا إلى أن الانتعاش يحدث على خلفية الضغوط التضخمية التي تؤثر على كل من الصناعة والسياح على حدٍ سواء، حيث شهد الربع الأخير من العام الماضي زيادة بنسبة 23 % مقارنة بمستويات عام 2019، مما أثر بشكل خاص على الرحلات الجوية الدولية والعطلات وأسعار الفنادق.

علاوة على ذلك، في مجال السفر لمسافات طويلة، كانت عودة السياح الصينيين منذ إعادة فتح الصين التدريجية، مع بقاء عدد الوافدين في عام 2023 أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ومن ناحية أخرى، تظهر أسواق أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة وكندا، انتعاشًا كبيرًا، مع التقارير عن زيادات في عدد الوافدين والليالي، إلى جانب التطورات المبتكرة في خيارات السفر المستدامة مثل أنظمة حجز الرحلات الجوية المجمعة والسكك الحديدية إلى أوروبا، التي قدمتها شركات الطيران الأمريكية والكندية.