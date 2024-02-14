احتفالا بعيد الحب بفنادق شرم الشيخ.. قلوب وورود وبالونات حمراء وعشاء رومانسي

استعدت المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء؛ للاحتفال بعيد الحب، وتنافست الفنادق والمنشآت السياحية خاصة في مدينة السلام شرم الشيخ، فيما بينها بالبرامج الخاصة خلال الاحتفال بعيد الحب لجذب أكبر عدد من السائحين وزائري المدينة سواء من العرب أو المصريين.

وتحرص الفنادق بمشاركة النزلاء من السياح الأجانب بعيد الحب والذي يطلق عليه عيد العشاق، وتتزين فيه الفنادق بتعليق الزينة والبالونات والقلوب الحمراء والورود في الغرف والطرقات وتشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية، وتبادل التهاني مع السياح.

ورصدت "البوابة نيوز" استعدادات أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ؛ للاحتفال بعيد الحب، حيث جرى وضع برنامج ترفيهي يبدأ صباحا بعد تناول وجبة الإفطار، وينتهي بحفلة رومانسية على العشاء، يسود خلالها اللون الأحمر، وهدايا الفلانتين والموسيقى الهادئة، بخلاف تنظيم احتفالية على الشواطئ للسائحين، وكل فندق لديه طقوس للاحتفال بعيد الحب، أهمها تقديم الورود للنزلاء، وتزيين الغرف باللون الأحمر.

كما رصدت "البوابة نيوز" أعمال التزيين والتجميل من قبل إدارة الفندق، حيث تزينت مداخل الفندق والاستقبال وغرف النزلاء باللون الأحمر، بجانب رسم قلوب من الورود على الشواطئ، وكذلك حول حمامات السباحة؛ لإدخال البهجة في قلوب النزلاء من شتى دول العالم.

وقالت شرين الهواري، مديرة التدريب و المساعد الشخصي للمدير العام بإحدى فنادق شرم الشيخ ، لـ"البوابة نيوز": "إن عيد الحب من الأعياد العالمية والتي تحتفل بها دول العالم يوم 14 فبراير، وبما أننا في مدينة السلام شرم الشيخ نحرص دائما على الاستعداد لهذا اليوم كرسالة سلام ومحبة لكل الجنسيات فنستعد بالورود الحمراء ونقدمها للسيدات وتزين الفندق بالقلوب الحمراء وتزين الغرف".

وأوضحت أن الاحتفالات تستمر على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن التي ترتدي الزي الأحمر وتنفذ برامج وفقرات خاصة بالفلانتين ومهرجانات على الشواطئ وحمامات السباحة بمشاركة السائحين الأجانب.

وأضافت أن هذه الاحتفالات تمتد مساء بعمل ديكور خاص في المطعم الرئيسي يغلب عليه اللون الأحمر، ثم تناول العشاء الرومانسي على أضواء الشموع الخافتة لعمل جو رومانسي مميز ومبهج وتوزيع الحلويات على النزلاء، واخذ الصور التذكارية معهم، كما نقدم عروض غنائية مختلفة في هذا حتى يتذكروا عند عودتهم لبلادهم ليلة عيد الحب من مصر من مدينة السلام شرم الشيخ.



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