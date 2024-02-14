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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا جديدا فى منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبناء المؤسسات العسكرية
أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازاً رياضياً
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حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم  ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المؤهلة للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية للكبار بباريس 2024، التى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالصالة الرياضية التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 88 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة.

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وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية من خلال مشاركتهم بواقع 10 لاعبين من أصل 17 لاعباً قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال على 23 ميدالية متنوعة، بواقع 20 ذهبية و3 فضية من إجمالى 42 ميدالية حققها المنتخب المصرى ، فيما حصل اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة واللاعبة ساره سمير أحمد على كأس أفضل لاعب ولاعبة بالبطولة.

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يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين لتحقيق الألقاب والإنجازات بكافة المحافل الرياضية.
 

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