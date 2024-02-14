انطلاق القمة المصرية التركية بقصر الاتحادية

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمطار القاهرة الدولي.



وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.