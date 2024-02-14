ضبط 20 طن سلع غذائية استراتيجية بالعاشر من رمضان

شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية ومجدي فرج ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الإدارة و مصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين في مجال السلع الإستراتيجية وتم التحفظ على 20 طن من المواد الغذائيه الاستراتيجية (سكر وزيت وارز ومكرونه وفول ) عباره عن 11 طن و225 كجم أرز و 2 طن و 460 كجم زيت طعام، كما تم ضبط طن و 747 كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر و2 طن مكرونه و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها .

كما قامت الحملة بتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.