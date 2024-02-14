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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تحالف الأحزاب: زيارة أردوغان لمصر طعنة في قلب جماعة الإخوان

زيارة رجب طيب أردوغان
زيارة رجب طيب أردوغان لمصر
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وصف تحالف الاحزاب المصريه الذي يضم 42 حزبا سياسيا زياره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لمصر بعد 11 عام من الخلافات والقطيعه بين مصر وتركيا بالتاريخية، وأيضا تمثل طعنه في قلب جماعه الاخوان الإرهابية.
واكد النائب تيسير مطر  رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح ذراعيها لجميع الدول في إطار التزامها بالثوابت المصريه الاصيله وان زياره الرئيس التركي اليوم لمصر هي زياره تاريخيه تعكس مدى نجاح السياسة المصرية وعدم العدول عن ثوابت هذه السياسه المصريه كما تجسد في نفس الوقت اعتراف من الرئيس التركي بثوره 30 يونيو وانها ثوره شعب وليست انقلاب 
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الاعلامي باسم تحالف الاحزاب المصريه إن هذه الزياره تمثل طعنه في قلب جماعه الاخوان الإرهابيه التي كانت سببا في افساد العلاقات المصريه التركيه على مدار السنوات الماضيه وان الجماعه خسرت رهانها بان العلاقات لن تعود ابدا الى ما كانت عليه قبل 30 يونيو 2013 واننا كتحالف احزاب سياسيه نرحب بهذه الزياره ونتمنى أن تسفر عن نتائج ايجابيه للعلاقات الثنائيه بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين والحكومتين وايضا لصالح المنطقه والاستقرار في الشرق الاوسط.

تحالف الأحزاب المصرية زياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مصر وتركيا جماعة الاخوان الارهابية