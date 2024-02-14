غدا.. أبطال "قبل الخروج" يعودون لجمهور مسرح ملك من جديد

يعود أبطال العرض المسرحي "قبل الخروج" لجمهور مسرح أوبرا ملك من جديد، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 15 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يقدم العرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه في إطار عبثي حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل إليه، وبرغم أن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة إلا إنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم.

"قبل الخروج" من تمثيل كل من: أحمد صبري غباشي، وشيماء عبد الناصر، ولمياء جعفر، ومجدى عبد الحليم، ومحيى الدين يحيي، ومي زويد، وأحمد أبوالغيط، وعادل دياب، وديمه إبراهيم، وحسين الشامي، ومحمد ابو حفيظه، تأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

ومما هو جدير بالذكر أن العرض قد حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا في موسميه الأول والثاني وهذا يعد الموسم الثالث له.

