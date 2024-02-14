محافظ كفرالشيخ: تحرير 18 محضر مخالفات تموينية

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر مخالفات لعدد من المخابز تضمنت " 4 محاضر عدم اعلان، 9 نظافة، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية " وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للإطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.