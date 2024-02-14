دورى الأبطال.. أحلام باريس سان جيرمان تسقط على عتبة الفرق الإسبانية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو الملحمة الفرنسية الإسبانية على ملعب "حديقة الأمراء"، عندما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، نظيره ريال سوسييداد الإسبانى، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.

ويعانى فريق باريس سان جيرمان من المواجهات الإسبانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث تنتهى آمال سان جيرمان فى البطولة التى سعى لحصدها سنوات كثيرة.

وأنهت الفرق الإسبانية حلم باريس سان جيرمان لاستكمال مشوار البطولة، حيث ودع المسابقة أكثر من مرة على يد الإسبان.

ويعتبر فريق ريال سوسيداد، الفريق الإسبانى الخامس الذى يواجه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد ريال مدريد، وفالنسيا، وبرشلونة، وديبورتيفو لاكورونيا.

وحلت الأندية الإسبانية ضيفًا على باريس سان جيرمان في 12 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات فقط، بينما تعادل في 4 لقاءات، وتلقى 3 هزائم على أرضه وسط جماهيره.