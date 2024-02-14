اليوم.. بدء رد مقدمات جدية حجز الحج السياحي

أعلنت غرفة شركات السياحة، بدء رد مقدمات جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي لموسم 1445 هـ، والتي أجريت في 6 يناير الماضي.

ويمكن للمواطنين استرداد جدية الحجز من فروع بنك مصر، بأصل بطاقة الرقم القومي، والبالغة 60 ألف جنيه للخمس نجوم، و20 ألف جنيه للاقتصادي والبري.

وكانت أقرت الضوابط المنظمة لموسم حج 1445 هـ، التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ضوابط سداد مبالغ جدية الحجز للاشتراك بقرعة الحج السياحي، وألزمت المتقدمين بسداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة، كما يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها.