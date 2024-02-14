36 ألف دولار.. ضبط شخص حاول تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة الجوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازته مبالغ مالية "قرابة 36 ألف دولار أمريكى" بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالى المضبوط و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.