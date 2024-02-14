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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

36 ألف دولار.. ضبط شخص حاول تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة الجوي

المضبوطات
المضبوطات
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازته مبالغ مالية "قرابة 36 ألف دولار أمريكى" بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون .
 وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالى المضبوط و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

وزارة الداخلية تهريب عملات أجنبية القاهرة الجوى