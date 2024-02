رئيس جامعة دمياط يقود زيارة مفاجئة لكلية التمريض

اجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط زيارة مفاجأة لكلية التمريض للإطلاع والإطمئنان على مجريات العمل بالكلية؛ إذ تفقد المكاتب الإدارية بها ومدى الإلتزام بقواعد وضوابط الحضور والإنصراف بالكلية.

كما شدد على التزام الجميع بقواعد الحضور للوصول لأعلى مستوى من الأداء الفعال وتقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع رئيس الجامعة مع وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بحضور الدكتورة ناهد فكري خضر عميد الكلية لمناقشة أوضاع الكلية وسير العملية التعليمية بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

واستقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ووفد مرافق له ضم الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا و الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بجامعة الدلتا.

وكان في استقباله الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي و الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة.

ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة بزيارة الدكتور محمد ربيع ناصر وعرض وأثنى على دعمه والتعاون المثمر لإثراء البحث العلمي بالجامعة وعرض نشاط الجامعة وجهودها في التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وفي ذات السياق، اصطحب رئيس الجامعة الدكتور محمد ربيع ناصر والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل حرم الجامعة؛ إذ بدأ الجولة بالمرور على مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة"

وجدير بالذكر أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يشمل مرحلتين تضم المرحلة الأولى للمركز معمل الميكروسكوب الالكتروني والتحليل الكروماتوجرافي بالإضافة للمعمل المركزي.