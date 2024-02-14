سفارة القاهرة بجوبا: زيادة منح طلبة جنوب السودان في أكاديمية الشرطة المصرية

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر في جنوب السودان، اليوم الأربعاء الطلبة الجنوب سودانين الذين تم قبولهم في منحه للدراسة في أكاديمية الشرطة المصرية بنظام الدراسة لمدة عامين وذلك بحضور ممثلين من وزارة الداخلية الجنوبية.

وأكد السفير المصري أن عدد المنح المخصصة لجنوب السودان كانت منحتين فقط إلا أنه تم زيادتها لتكون أربعة منح، استجابة لرغبة وزيرة الداخلية في جنوب السودان ونائبها وفي ضوء جهودهما للنهوض بكوادر الوزارة.

وفي ذات السياق، شدد السفير المصري على أهمية الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للدراسة داخل الأكاديمية، بحسب البيان الصادر من سفارة مصر في جنوب السودان.

من جانبهم، أثنى ممثلو وزاره الداخلية الجنوبية علي الدعم المصري المقدم للطلبة الجنوبيين، مع الإشادة بالاستجابة لطلب زيادة أعداد المنح المقدمة من الجانب المصري، مع تأكيدهم على أنهم سيحرصون على متابعة أداء الطلبة المقبولين بصورة مستمرة لضمان تفوقهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة حتى يتمكنوا من خدمة بلدهم بعد انتهاء مدة دراستهم.