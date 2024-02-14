بعد مساندة دياز.. بيلينجهام يحتفل بفوز ريال مدريد على لايبزيج

احتفل الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى المصاب، بفوز الفريق الملكى على نظيره لايبزيج الألمانى، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ونشر الإنجليزى بيلينجهام، بنشر صورة من احتفال أبراهيم دياز بالهدف، وعلق عليها قائلاً: "نتيجة عظيمة خارج أرضنا، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

واحتفل إبراهيم دياز بهدفه الذى سجله فى المباراة على طريقة أحتفال بيلينجهام.

وعلق بيلينجهام على احتفال دياز قائلاً: "إبراهيم.. أحبك يا صديقي".

وأبعدت الإصابة التى تعرض لها بيلينجهام خلال مواجهة جيرونا الماضية عن مباراة لايبزيج، وسط أنباء عن ابتعاده عن المباريات لمدة 3 أسابيع.