أردوغان يصل إلى مطار القاهرة للقاء الرئيس السيسي

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 01:31 م

وصل قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة.

وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وفي السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس "ويليام بيرنز"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، كما نقل "بيرنز" تحيات الرئيس بايدن للرئيس وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.