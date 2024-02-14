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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أبو العنين يتأهل للدور الثانى لبطولة هيوستن لرجال الإسكواش 2024

على ابو العنين
على ابو العنين
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تأهل المصرى علي أبو العينين للدور الثانى لبطولة هيوستن لرجال الإسكواش 2024، بعد الفوز على الأمريكى أندرو دوجلاس بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور الأول.
وتستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجل الإسكواش خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.
وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:
11-6 ، 12-14 ، 11-6 ، 11-3 .
بذلك يلتقى علي فى مباراة الدور الثانى مع الفرنسى بابتست ماسوتى المصنف الثامن للبطولة.

علي أبو العينين هيوستن لرجال الاسكواش 2024 الاسكواش بابتست ماسوتى