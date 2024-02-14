أبو العنين يتأهل للدور الثانى لبطولة هيوستن لرجال الإسكواش 2024

تأهل المصرى علي أبو العينين للدور الثانى لبطولة هيوستن لرجال الإسكواش 2024، بعد الفوز على الأمريكى أندرو دوجلاس بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور الأول.

وتستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجل الإسكواش خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:

11-6 ، 12-14 ، 11-6 ، 11-3 .

بذلك يلتقى علي فى مباراة الدور الثانى مع الفرنسى بابتست ماسوتى المصنف الثامن للبطولة.