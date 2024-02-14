مصرع شاب مصري إثر تعرضه لحادث سير في السعودية

لقى شاب مصري مصرعه من قرية سنهور القبليه التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابه إلى عمله.

وعقب وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب إلى مشرحة أحد المستشفيات بالسعودية، وبالفحص تبين أنه مصري الجنسية، ويدعى شعبان محمد محمود عبد الواحد، من محافظة الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال خالد عبد الواحد أحد أصدقاء الشاب، إن أسرة الراحل أصيبت بحالة كبيرة من الحزن عقب وفاة نجلهم إثر تعرضه لحادث سير أثناء ذهابه إلى مقر عمله بالسعودية.

وأضاف خالد بأن الشاب المتوفي سافر إلى الأراضي السعودية منذ 5 أيام فقط وفي اليوم الخامس وقعة الحادثة قائلا صدق الله عندما قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مضيفا، بأن الله قد كتب له الوفاة هناك وهذا قدر الله واقع لا محال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع أن الشاب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة بين أهالي قرية سنهور القبليه التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأوضح أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب إلى قريته دون الحاجة إلى تشريحه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة جاءت نتيجة حادث سير تعرض له الراحل في أثناء عودته من عمله.

وينتظر أهالي القرية وصول جثمان الراحل من السعودية؛ لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر الأسرة بالفيوم.