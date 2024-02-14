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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات موسعة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 24 حالة تعد بمساحة 3691 ألف متر مباني و11 حالة تعد بمساحة 9 أفدنة و3 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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