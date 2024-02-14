سياسي فلسطيني لـ"البوابة نيوز": قصف إسرائيل لرفح لتنفيذ مخطط التهجير

قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، إن شن القصف الشديد على رفح الليلة الماضية التي بها مليون ونص نازح ومنطقة مكتظة بالنازحين الذين تم إجبارهم على النزوح إلى رفح في نية مبيتة من إسرائيل، هدفه الدفع بالسكان، من أجل الضغط على الجانب المصري وإدخالهم سيناء في مخطط قديم من قبل إسرائيل.

وأضاف صافي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى الى عشرات الشهداء ومئات من الجرحى ونزوح آلاف من النازحين إلى المستشفيات المجاورة هربا من القصف.

وأوضح صافي: أن الموقف المصري واضح منذ بداية العدوّان وقبل ذلك أن تهجير سكان القطاع مرفوض من قبل الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وضح ذلك في أكثر من مناسبة أن أرض فلسطين للفلسطينيين ولا مساس بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية.