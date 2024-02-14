بالفيديو|كرمها الرئيس السيسي.. حكاية زينب سائقة الميني باص بتشجيع من زوجها

عرضت فضائية الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، فيديو بعنوان: "كرمها الرئيس السيسي.. حكاية زينب التي تعمل سائقة ميني باص بتشجيع من زوجها”.

وقالت زينب عبدالله، سائقة ميني باص، إن زوجها هشام يعتبر من أكثر الداعمين لها في حياتها، حيث شجعها على استكمال دراستها بعد حصولها على بكالوريوس التجارة، وذلك عقب إنجابها لأطفالها الثلاثة.

وأضافت "زينب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن زوجها كان الوحيد الداعم لها، قائلة: "تقريبًا كان هو الوحيد اللي كان داعم ليا في مجال السواقة".

وتابعت: "زوجي كانت أفكاره متطورة وخارج الصندوق.. وكان دايمًا واقف جنبي خاصة لما كان يجيلي إحباط بسبب رفض الشركات اللي كنت بقدم فيها".

وأردفت: "زوجي كان داعم لي للدخول في مجال السواقة وخاصة في شركات السياحة، لأن هذا الأمر غير موجود رغم وجود سيدات تسوق ولديها رخصة مهنية وتعمل في مجالات السياحة".