نقابة المعلمين تشكر الرئيس السيسي على زيادة الأجور

بعث المشاركون فى المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين، رسالة شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراراته بزيادة الأجور وحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينهم المعلمين والتى سوف تطبق مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، والذى شهد اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين يبلغون سن المعاش لتصل إلى 42 ألف جنيه، تطبق على المستحقين من أول يناير 2024، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم إقرارها العام الماضي.

وأكد المشاركون فى مؤتمر نقابة المعلمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصرى، وتؤكد أن الرئيس السيسي دائما يدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم فى صناعة الإنسان المصرى خاصة أنها جاءت لتسهم بشكل سريع فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية.