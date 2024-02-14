مدرب الإسماعيلي: مباراة سيراميكا صعبة وواجهنا سوء توفيق الفترة الماضية

أبدى أحمد حسام، مدرب الإسماعيلي، رضاه التام عن التعاقدات التى أبرمتها إدارة النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مؤكدًا أن النادي تعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين مزيج بين الشباب والخبرة.

وأضاف مدرب الإسماعيلي في تصريح رسمي، أن مباراة سيراميكا، والمقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري، صعبة جدا خاصة أن فريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين ذوي الخبرات والقدرات العالية، وخهزنا لها بشكل مميز.

وتابع أن الفترة المقبل ستشهد تألق هؤلاء اللاعبين، موضحا أن سوء التوفيق لازم الفريق خلال الفترات الماضية.