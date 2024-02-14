القاهرة الإخبارية: ضربات حزب الله من أكبر وأشد الرشقات الصاروخية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك رشقات صاروخية كبيرة خرجت من الأراضي اللبنانية من الجنوب باتجاه أهداف في الجليل الأعلى، وهي من أكبر وأشد الرشقات الصاروخية التي يطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي نفذت على مدار الأيام الماضية، والتي استهدفت مناطق لم تصل إليها المقاومة الإسلامية في لبنان من قبل، موضحا أنه بالأمس كان هناك استهداف لمركز شرطة إسرائيلي في منطقة الجليل.

وتابع: أنه يبدو أن الرشقة الحالية مختلفة عن سابقاتها، وخصوصا أنها تأتي بعد تصريحات للأمين العام لحزب الله بالأمس التي أكد فيها أن الرشقات ستظل مستمرة طالما استمر العدوان على قطاع غزة.