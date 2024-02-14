"توظيف" جامعة عين شمس ينظم جلسة لتحسين مهارات طلاب الحاسبات والمعلومات

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة فنية بعنوان Application Development تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس.

وشارك في الجلسة 200 طالب من كلية الحاسبات و المعلومات تأتي هذه الجلسة بهدف العمل علي تحسين مهارات طلاب كلية الحاسبات و المعلومات و العمل علي تطوير و تنمية مهاراتهم العملية حيث شارك الطلاب في ورشة عمل تفاعلية مصممة لتعزيز مهاراتهم التقنية و الفنية في تطوير التطبيقات من حيث إنشاء تطبيقات لاستخدامها على الأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والساعات الذكية و تطوير التطبيقات بشكل عام غير حصري على الأجهزة المحمولة .

يعمل المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء الجامعة بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الجلسات الفنية التي يمثلها كوادر في الصناعة والتي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.