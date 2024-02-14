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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: 1.2 مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قالت نبال فرسخ، مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 1.2 مليون طفل، يعانون من صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

وأضافت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن 700 ألف حالة في قطاع غزة، مصابة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال، والفلسطينيون في رفح جنوبي غزة، يعيشون أوضاعا صعبة وأي عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويتعمد استهداف المستشفيات في خان يونس لإخراجها من الخدمة.

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