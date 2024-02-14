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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان 2024.. الكشف عن كواليس مسلسل "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول كبير المنطقة واسمه "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائما بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائما، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف عبد ربه أن عزت السويركي الذي يعد أقرب الشخصيات له يخونه، ويكون العوضي في المسلسل رجل شريف مقرب من عبدربه، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق ملئ بالإثارة.

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.


 

حق عرب

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حق عرب احمد العوضي الموسم الرمضاني 2024