نقيب المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمعاشات لـ42 ألف جنيه

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية، التى يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، إلى 42 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم إقرارها العام الماضى.

وأكد نقيب المعلمين أن الزيادة الجديدة تطبق على الخارجين إلى المعاش بأثر رجعي بدءا من أول يناير 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على إثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.

وقال نقيب المعلمين، إن إجمالى ماتم انفاقه من صندوق الزمالة على الميزة التأمينية والخدمات تجاوز 13 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 7 مليارات و577 مليون جنيه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى الآن، واستحداث عدد من الامتيازات مثل الاعانات المرضية للأمراض المستعصية ويتم منح المعلم 20 ألف جنيه منحة لا ترد، وإجمالى ما تم صرفه فى هذا البند فقط، يتجاوز 221 مليون جنيه، وقمنا بزيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرا بدون فوائد .

وأضاف نقيب المعلمين، خلال المؤتمر، أننا رفعنا قيمة خدمات الوفاة بحادث، حيث تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذى وصل إلى 42 ألف جنيه حاليا.