في ذكرى وفاته.. فكري أباظة: لا حياة لأدب بدون تراث

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الأديب فكري أباظة الذي يلقب بـ"شيخ الصحفيين" فهو واحد من أهم الصحفيين والأدباء أيضا وهو أحد خطباء ثورة 1919 فقد ألّف نشيد الحركة والثورة الوطنية آنذاك ودخل البرلمان ليصبح أصغر نائب في البرلمان عام 1923، ولم يتجاوز عمره 27 عاما وتعددت مواهبه في الأدب والصحافة والموسيقى أيضا فقد الّف مئة قطعة موسيقية على الناي والمندولين.

يقول الأديب فكري أباظة في كتابه "خواطر" :إن تراثنا الفكري يشرف أي أديب ينتسب إليه، لكن فشت بين الأدباء الشداة موجة تنأى بهم عن تراثهم الأصيل، وولوا وجوههم شطر الأدب الأجنبي وحده ، ولهم عذر في ذلك لأنه قد مرت فترات طويلة سيطرت فيها على الصحافة فئة تهدف إلى تحطيم التراث بادئة بالدين منتهية إلى التراث الاجتماعي والأخلاقي، واقفة ومطيلة الوقوف عند الأدب العربي محاولة أن تمحيه من سماء مصر حتى يُمحى بعد ذلك من الوطن العربي بأسره.

إن هؤلاء الشداة اضطروا أن يصطنعوا ما ليس فيهم ويعتنقوا غير ما يؤمنون به لتجد أعمالهم سبيل إلى النور إلا أن القارئ لم يقبل ذلك فصحح مسار الأعمال فإذا هي تجد سبيلها إلى الظلام ويصبح هؤلاء الشداة في عماية كاملة من الجهل والتجهيل، وهذا الأمر يرجع إلى أنه لا حياة لأدب ينتسب إلى أعراقه الأصيلة، فحتى القصة والمسرحية الوافدتان على التراث العربي الأدبي لا سبيل لهما أن يزدهرا إن لم يكن الكاتب فيهما ناظرا إلى أدبه في أسلوبه وإلى وطنه في موضوعه.

أوضح فكري أباظة، أنه إذا نظرنا إلى الآداب الأخرى وجدنا الأدباء المحدثين جميعا يدورون حول آدابهم القديمة فشكسبير، ديكينز، كوروني، وراسين، وفولتير وغيرهم تصدروا الأدب الفرنسي إلى جانب تولوستوي ودستوفسكي وغيرهم من أئمة الادب الروسي ، ذلك لأنهم نظروا إلى تراثهم القديم ولذلك حين توليت دار الكتب رأيت أن نجعل كتب التراث سهلة المنال لدى القراء لتباع بأسعار في المتناول حتى يتسنى للأدباء والقراء الرجوع إلى تراثهم الأصيل وعدم البعد عنه.